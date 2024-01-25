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В Москве модернизировали газорегуляторный пункт «Алексей Толстой»

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В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт «Алексей Толстой», который был введён в эксплуатацию в 1955 году.
В Москве модернизировали газорегуляторный пункт «Алексей Толстой»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат», — уточнил заммэра столицы Пётр Бирюков.

Специалисты заменили устаревшее оборудование на российское мощностью 2,5 тыс. куб. / ч, модернизировали подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.

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