В Москве модернизировали газорегуляторный пункт «Алексей Толстой»
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Он обеспечивает газоснабжение районов Пресненский и Арбат», — уточнил заммэра столицы Пётр Бирюков.
Специалисты заменили устаревшее оборудование на российское мощностью 2,5 тыс. куб. / ч, модернизировали подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.