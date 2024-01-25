Психолог Игонина посоветовала не менять образ жизни во время сессии

Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рекомендовала студентам не менять образ жизни во время сессии, чтобы избежать стресса на экзаменах.

«При подготовке к экзамену обязательно делайте краткие перерывы на отдых, прогулки, перекус и периодически меняйте интеллектуальную нагрузку на физическую», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Игонина посоветовала регулярно высыпаться, чтобы систематизировать и усваивать получаемую информацию. Сохранять позитивный настрой, вспоминать ощущение лёгкости и «полёта» после предыдущей успешной сдачи сессии, а также обсуждать планы на будущие каникулы.

«И стоит забыть об успокоительных. Несмотря на популярность советов принять подобные препараты, лучше этого не делать. Во время стресса трудно рассчитать оптимальную дозу, есть риск переборщить и потерять концентрацию», — заключила психолог.

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