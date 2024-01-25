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Собянин: в Москве отреставрируют историческое здание Биржи на Ильинке

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Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях сообщил о планах по реставрации исторического здания Биржи на улице Ильинка в центре столицы.
Собянин: в Москве отреставрируют историческое здание Биржи на Ильинке
  • РИА Новости

Здание построено по проекту архитектора Каминского в 1870-х годах. В настоящее время его занимает Торгово-промышленная палата России, информирует телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Собянин отметил, что в реставрации нуждается фасад дома, а также гранитный цоколь, кровля и металлические элементы.

Ранее сайт progorod43 сообщал, что губернатор Кировской области Александр Соколов распорядился отремонтировать ряд исторических зданий к 650-летнему юбилею Кирова, 23 мая 2024 года.

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