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В Главархиве Москвы открыли третий обучающий поток для школьников и студентов

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Главархив Москвы запускает третий поток архивного проекта для учащихся школ и колледжей.
В Главархиве Москвы открыли третий обучающий поток для школьников и студентов
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

Вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что школьники и студенты уже исследовали почти 550 особо ценных документов.

На очередном потоке школьники и студенты колледжей займутся исследованием личных дел известных студентов и преподавателей Императорского Московского университета.

Кроме того, участники изучат методику работы с архивами, узнают, как им присваивают статус «уникальный», а также увидят, как хранят и реставрируют документы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.

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