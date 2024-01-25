В Главархиве Москвы открыли третий обучающий поток для школьников и студентов
- РИА Новости
Об этом пишет НСН.
Вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что школьники и студенты уже исследовали почти 550 особо ценных документов.
На очередном потоке школьники и студенты колледжей займутся исследованием личных дел известных студентов и преподавателей Императорского Московского университета.
Кроме того, участники изучат методику работы с архивами, узнают, как им присваивают статус «уникальный», а также увидят, как хранят и реставрируют документы.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что новый урок «Разговоры о важном» со школьниками и студентами посвятили вопросам налоговой грамотности.