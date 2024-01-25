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На западе Москвы построят гериатрический центр

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На западе Москвы планируют построить центр, специализирующийся на комплексном уходе и поддержке пожилых людей, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Объект будет расположен на территории Рублёво-Архангельское вблизи деревни Захарково.
На западе Москвы построят гериатрический центр
  • РИА Новости

«На участке площадью порядка 2,5 га планируется построить гериатрический центр. Комплекс будет состоять из четырёх зданий общей площадью 21 тыс. кв. м. На прилегающей территории будет обустроен парк площадью 6,7 га», — сказал Бочкарёв.

На территории будут расположены площадки для танцев, шахмат и настольных игр, сад с прудом, открытая сцена, летний кинотеатр, оранжерея.

Со своей стороны, глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская сообщила, что гериатрический центр позволит обеспечить качественный уход за пожилыми людьми, а также создаст новые рабочие места.

«Город продолжает активно развивать свою социальную инфраструктуру. Это остаётся одним из приоритетов в развитии Москвы», — отметила она.

По её словам, для реализации проекта внесены изменения в Правила землепользования и застройки.

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