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В Москве проведут вебинар проекта «Перезвони сам»

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Столичный Департамент информационных технологий и МВД России по Москве представили новый вебинар в рамках городского онлайн-проекта «Перезвони сам».
В Москве проведут вебинар проекта «Перезвони сам»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие «Как не стать жертвой мошенника. Разбираем истории обманутых людей», на котором расскажут реальные истории обманутых россиян, а также обсудят самые распространённые мошеннические схемы, состоится 29 января в 11:00 в Вознесенском переулке, дом 22.

Также будет вестись онлайн-трансляция в соцсети «ВКонтакте». После запись лекции будет доступна в разделе «Архив вебинаров» на сайте проекта.

Для участия необходима предварительная регистрация.

Ранее руководитель управления по противодействию мошенничеству BI.ZONE Алексей Лужнов рассказал, как защититься от телефонных мошенников.

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