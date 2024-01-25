Мэрия: система оповещения сработала в Брянске из-за сбоя

В пресс-службе мэрии Брянска заявили, что система оповещения сработала в городе в связи со сбоем в программном обеспечении.

По данным администрации, в сети появились комментарии от жителей, что сегодня в некоторых микрорайонах областного центра прозвучал прерывистый звук сирены.

В городском управлении по делам гражданской обороны и защите территорий от чрезвычайных ситуаций заявили, что системы кратковременно сработали из-за сбоя.

Представитель мэрии добавил, что тревога была ложной, нарушение уже устранено.

16 января в Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения.