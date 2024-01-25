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HR-эксперт Рассказов назвал профессию инженера перспективной в России

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Директор по управлению персоналом компании «СИБУР» Данил Рассказов назвал инженерную и техническую сферы крайне перспективными для трудоустройства. Он посоветовал учащимся школ рассмотреть возможность получения такого образования в будущем.
HR-эксперт Рассказов назвал профессию инженера перспективной в России
  • Gettyimages.ru

Ситуация с инженерами в текущий момент такая же, как с IT-специалистами три — пять лет назад: вакансий много, сильный кадровый голод, а компании готовы нанимать людей без опыта, поделился он в интервью «Газете.Ru».

Современные инженеры — это всеохватная специальность, включающая ряд компетенций, таких как понимание бизнес-процессов, оптимизация производств, запуск стартапов, знания в ИТ и многое другое, отметил Рассказов.

По его мнению, инженеров никогда не сможет заменить искусственный интеллект, поскольку на производствах процессы автоматизированы уже на 99% «и нужны люди, которые этим оборудованием и системами будут управлять».

Из достоинств такого профессионального выбора эксперт также назвал быстрый карьерный рост и отличные зарплатные перспективы.

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