Число ищущих подработку в Калининградской области снизилось на 21%

Новое исследование показало, что доля ищущих подработку в Калининградской области уменьшилась на 21%.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на сервис HeadHunter.

Так, сократилась востребованность дополнительного заработка в консалтинге, медицине и фармацевтике, общепите, а также добыче сырья.

Как отметили в HeadHunter, раньше популярность подработки была вызвана скромной платёжеспособностью компаний-работодателей на основной работе.

Также отмечается, что разница в запросе соискателя и предлагаемой зарплате составляет 6 тыс. рублей — работники в среднем запрашивают 50 тыс. рублей, а компании платят на уровне 44 тыс.

Ранее сообщалось, что в Курганской области вырос спрос на сотрудников с частичной занятостью.