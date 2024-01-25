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Врач Кондрахин перечислил неочевидные признаки инфаркта

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что инфаркт миокарда в некоторых случаях можно диагностировать только по результату ЭКГ, так как сердечная боль маскируется под проблемы с ЖКТ.
Врач Кондрахин перечислил неочевидные признаки инфаркта
  • Gettyimages.ru

«Человеку может казаться, что у него болят желудок, живот, кишечник или печень, — именно так проявляется абдоминальная форма инфаркта миокарда», — предупредил он в разговоре с газетой «Вечерняя Москва».

На инфаркт могут указывать и другие признаки, такие как одышка, слабость, нехватка воздуха, падение давления, головокружение. Зачастую неприятные ощущения усиливаются при движении человека, отметил Кондрахин.

Если приём обезболивающих и специальных препаратов не помог ослабить боль в животе, скорее всего, она связана с сердцем. В этом случае он посоветовал как можно скорее вызвать врача.

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