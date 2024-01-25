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Все 68 горняков эвакуированы на руднике в Приморье, где произошёл пожар

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Спасатели эвакуировали всех 68 горняков на руднике «Николаевский» в Дальнегорском районе Приморского края, где произошёл пожар.
Все 68 горняков эвакуированы на руднике в Приморье, где произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом информирует МЧС России по региону.

«На поверхность эвакуированы 68 горняков, которые находились на руднике», — говорится в сообщении.

Возгорание на руднике произошло 25 января. Пострадавших в результате пожара нет.

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