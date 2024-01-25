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Огонь всероссийского семейного очага доставили в первые регионы России

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Огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», зажжённого на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи, доставили в первые регионы страны — в Татарстан, Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Огонь всероссийского семейного очага доставили в первые регионы России
  • РИА Новости

В Казань огонь в специальной лампаде был доставлен парой Зиятдиновых. Огонь будет размещён в дворце бракосочетаний «Чаша» — одном из наиболее узнаваемых зданий города.

Пара Мишариных доставила свою лампаду с огнём в Сыктывкар. Огонь будет размещён в Доме дружбы народов в центре столицы Республики Коми, а за его поддержание будут отвечать специальные хранители.

Александр Худи и Илона Окотэтто доставили лампаду с огнём в Салехард. Там их встретили молодые и многодетные семьи, семьи участников СВО. Огонь был передан семье Старшиновых, которую в 2020 году наградили медалью ордена «Родительская слава».

«Известные спортсмены, тренеры по боксу Елена Кузичева и Алексей Гукин из Тамбовской области доставили огонь в историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых», где накануне дали старт Году семьи в регионе», — рассказали организаторы выставки «Россия».

Отмечается, что все эти пары на выставке «Россия» сыграли свадьбы по традициям своих регионов.

Ранее сообщалось, что огонь всероссийского семейного очага передали в регионы Дальнего Востока.

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