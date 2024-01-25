Огонь всероссийского семейного очага доставили в первые регионы России
- РИА Новости
В Казань огонь в специальной лампаде был доставлен парой Зиятдиновых. Огонь будет размещён в дворце бракосочетаний «Чаша» — одном из наиболее узнаваемых зданий города.
Пара Мишариных доставила свою лампаду с огнём в Сыктывкар. Огонь будет размещён в Доме дружбы народов в центре столицы Республики Коми, а за его поддержание будут отвечать специальные хранители.
Александр Худи и Илона Окотэтто доставили лампаду с огнём в Салехард. Там их встретили молодые и многодетные семьи, семьи участников СВО. Огонь был передан семье Старшиновых, которую в 2020 году наградили медалью ордена «Родительская слава».
«Известные спортсмены, тренеры по боксу Елена Кузичева и Алексей Гукин из Тамбовской области доставили огонь в историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых», где накануне дали старт Году семьи в регионе», — рассказали организаторы выставки «Россия».
Отмечается, что все эти пары на выставке «Россия» сыграли свадьбы по традициям своих регионов.
Ранее сообщалось, что огонь всероссийского семейного очага передали в регионы Дальнего Востока.