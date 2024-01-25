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В России снизилась доля спроса на однушки и студии на вторичном рынке

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В России специалисты зафиксировали снижение доли спроса на однокомнатные квартиры и студии на вторичном рынке — с 60,3% до 47,8%.
В России снизилась доля спроса на однушки и студии на вторичном рынке
  • Gettyimages.ru
  • © MangoStar_Studio

Об этом газете «Известия» рассказали в федеральной компании «Этажи».

Пиковый спрос за год был отмечен в январе и апреле 2023 года, когда доля таких сделок составляла порядка 60,3% от общего числа. Начиная с июня 2023-го доля спроса на однокомнатные квартиры и студии на вторичном рынке начала сокращаться.

При этом вырос спрос на двухкомнатные квартиры — с 26,2% в январе 2023-го до 33% в январе текущего года, а также на трёхкомнатные — с 11,3% до 16,1%. Остальной спрос пришёлся на многокомнатные квартиры.

Специалисты считают, что это связано с ростом ипотечных ставок, из-за чего россиянам стало сложнее приобретать компактное жильё в качестве стартового.

Ранее НСН сообщала, что на Краснобогатырской улице в Восточном административном округе Москвы построят два жилых корпуса по программе реновации.

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