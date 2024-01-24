RT рассказал детали о фигурантах дела о переправке кокаина в ЕС

RT опубликовал детали о фигурантах дела о переправке 673 кг латиноамериканского кокаина в ЕС, задержанных в Москве.

Уточняется, что в конце 2023 года ФСБ задержала 24-летнего Кирилла и 21-летнюю Аннику, в машине у которых был обнаружен кокаин на сумму 6,5 млрд рублей.

RT выяснил, что Кирилл жил на съёмной квартире в Белгороде, его родители в разводе.

Анника училась в Воронежском медколледже, воспитывала годовалого ребёнка. Как рассказал RT её отец Вячеслав Рогожин, дочь якобы подставила её подруга, которая проживает в Латинской Америке.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина на сумму от 2,5 млрд до 6,5 млрд рублей.