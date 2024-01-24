В Ульяновске пройдёт конкурс «Семья года»

Городской конкурс «Семья года» пройдёт в Ульяновске. Он состоится в 19-й раз.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Предусмотрено шесть номинаций, среди которых «Многодетная семья», «Молодая семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья», «Преодоление» и «Её величество — Семья!».

Первый этап будет проходить с 25 января до 25 февраля. За это время желающие принять участие в конкурсе должны предоставить документы в районные администрации.

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске пройдёт выставка-форум «Марафон семейных ценностей».