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В Ижевске обновят три общественных пространства в 2024 году

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В Ижевске в 2024 году благоустроят три общественных пространства, которые были выбраны самими горожанами.

Об этом сообщает udm-info.ru.

Лесопарковая зона по улице Ворошилова, Берёзовая роща и Аллея счастья были выбраны в ходе голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2024 году проект продлён, его финансирование увеличено.

«Это значит, мы продолжим преображать наши парки, скверы и аллеи при поддержке федерации и активной позиции ижевчан. Они сами выбирают, где и какую комфортную зону для отдыха обустроить в городе», — заявил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Также стало известно, что жители Оренбургской области могут внести свои предложения по благоустройству территорий, передаёт RIA56. Голосование проходит в городских округах и муниципальных районах с населением более 20 тыс. человек.

В настоящее время продолжается сбор предложений, он продлится до конца января.

Ранее сообщалось, что в Кирове разработали концепцию преобразования Заречного парка.

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