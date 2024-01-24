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Специалист Гринин предостерёг от нарушения правил эксплуатации электроприборов

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Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин посоветовал не нарушать правила эксплуатации электроприборов.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отнёс к одним из самых опасных электробритвы и фены.

«Пробитый корпус у стиральной машины, если нет необходимого заземления, также опасен, может ударить током», — сказал Гринин.

По его словам, с любыми электроприборами нужно обращаться осторожно, не игнорируя меры безопасности.

«Если есть подозрительные запахи или что-то ещё, заискрила розетка, нужно немедленно выключить приборы, проверить. Вызвать электрика, заменить вилку — всё что угодно», — отметил эксперт.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Юлия Мешалкина заявила, что самодельные печки и обогреватели могут представлять опасность.

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