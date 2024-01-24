На Кубани проведут проверку после высадки подростка-инвалида из автобуса

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после того, как водитель автобуса высадил школьника-инвалида вне остановки.

Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Будет дана оценка действиям.... водителя, осуществляющего пассажирские перевозки по маршруту следования №75, который 23 января 2024 года высадил ребёнка-инвалида вне остановочного пункта якобы по просьбе последнего», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) проверит сообщения о водителе автобуса, который высадил беременную женщину в мороз.