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Огонь всероссийского семейного очага передали в регионы Дальнего Востока

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Огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», зажжённого на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи, передали во все регионы Дальнего Востока.
Огонь всероссийского семейного очага передали в регионы Дальнего Востока
  • РИА Новости

Огонь в лампадах зажёг от лампады Якутии член экипажа танка «Алёша», Герой России Филипп Евсеев.

В церемонии приняли участие Жанна и Владислав Фёдоровы, которые поженились на выставке «Россия».

Ранее стало известно, что на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи прошла церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России», в которой приняли участие семьи со всей страны.

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