Огонь всероссийского семейного очага передали в регионы Дальнего Востока

Огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», зажжённого на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи, передали во все регионы Дальнего Востока.

РИА Новости

Огонь в лампадах зажёг от лампады Якутии член экипажа танка «Алёша», Герой России Филипп Евсеев. В церемонии приняли участие Жанна и Владислав Фёдоровы, которые поженились на выставке «Россия». Ранее стало известно, что на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи прошла церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России», в которой приняли участие семьи со всей страны.