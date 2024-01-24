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Тюменский индустриальный университет проведёт смену в Артеке

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Тюменский индустриальный университет (ТИУ) проведёт финальный этап конкурса «Инженерный резерв России» в международном детском центре «Артек» в Крыму в сентябре 2024 года.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на вуз.

Запланирована образовательная программа по инженерным, нефтегазовым и IT-направлениям, а также проектная деятельность.

По результатам защиты научно-технических проектов жюри определит победителей.

ТИУ вошёл в число победителей конкурса дополнительных общеразвивающих программ, которые Артек реализует с партнёрскими организациями.

Ранее сообщалось, что в Самарской области проведут 200 мероприятий для молодёжи в 2024 году.

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