Тюменский индустриальный университет проведёт смену в Артеке
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на вуз.
Запланирована образовательная программа по инженерным, нефтегазовым и IT-направлениям, а также проектная деятельность.
По результатам защиты научно-технических проектов жюри определит победителей.
ТИУ вошёл в число победителей конкурса дополнительных общеразвивающих программ, которые Артек реализует с партнёрскими организациями.
Ранее сообщалось, что в Самарской области проведут 200 мероприятий для молодёжи в 2024 году.