Кировская область получит финансирование на грантовые конкурсы для молодёжи
- РИА Новости
Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на правительство региона.
Ежегодно Росмолодёжь отбирает площадки для организации грантовых конкурсов. В этом году получено 182 заявки и определено 78 победителей.
В число лауреатов вошли молодёжный форум «Киров — территория возможностей» в Кирове и межмуниципальный форум «Выбирай и действуй» в Омутнинске.
«Грантовый конкурс будет проходить для физических лиц. Финансирование получат инициативы молодых людей, направленные на развитие территорий, экологию, поддержку талантливой молодёжи, саморазвитие и другое», — отметила зампред правительства региона Светлана Шумайлова.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге состоится большой студенческий бал.