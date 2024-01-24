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Кировская область получит финансирование на грантовые конкурсы для молодёжи

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Кировская область получит 7 млн рублей на грантовые конкурсы для молодёжи с социально значимыми проектами.
Кировская область получит финансирование на грантовые конкурсы для молодёжи
  • РИА Новости

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на правительство региона.

Ежегодно Росмолодёжь отбирает площадки для организации грантовых конкурсов. В этом году получено 182 заявки и определено 78 победителей.

В число лауреатов вошли молодёжный форум «Киров — территория возможностей» в Кирове и межмуниципальный форум «Выбирай и действуй» в Омутнинске.

«Грантовый конкурс будет проходить для физических лиц. Финансирование получат инициативы молодых людей, направленные на развитие территорий, экологию, поддержку талантливой молодёжи, саморазвитие и другое», — отметила зампред правительства региона Светлана Шумайлова.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге состоится большой студенческий бал.

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