Кардиолог Закиев: расстройства желудка имеют похожие симптомы с инфарктом

Кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев заявил, что расстройства желудка имеют симптомы, похожие на признаки инфаркта.

«Знаю случаи, когда пациентов привозили в кардиоблок с сильной болью в груди и подозрением на инфаркт. При этом инфаркт не подтверждался, зато у больных находили эрозивные повреждения желудка, которые маскировались под сердечный приступ», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, были и пациенты, которые, наоборот, жаловались на тошноту, а по факту у них был инфаркт.

Как отметил Закиев, при любом недомогании стоит обращаться к врачам, чтобы исключить опасные состояния.

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