Число пользователей карты «Морошка» на Ямале достигло 100 тысяч

Количество пользователей карты «Морошка» в Ямало-Ненецком автономном округе достигло 100 тыс. Юбилейным обладателем стала жительница Нового Уренгоя Виктория Калинина.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Единая карта жителя Ямала должна стать стимулом для повышения качества и доступности услуг государственного сектора. В связи с чем с 11 января запустили в «Морошке» сервис оценки качества оказываемых услуг и проведение опросов населения», — заявила старший советник губернатора Елена Карпова.

В общей сложности карта даёт доступ к восьми сервисам, в том числе к соцобслуживанию.

В январе был обновлён функционал личного кабинета пользователя.

Ранее сообщалось, что молодые жители Удмуртии приобрели 19 тыс. билетов по Пушкинской карте в 2023 году.