Доля зарубежных поездок в структуре авиабронирований россиян выросла на 21%

Доля зарубежных поездок в структуре авиабронирований россиян в феврале 2024 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса Aviasales. Большинство туристов (65%) по-прежнему планируют отдых в российских городах. Лидером остаётся Москва, далее следуют Сочи и Санкт-Петербург. Из зарубежных направлений лидирует Стамбул. В список также попали Дубай, Пхукет и Бангкок. Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие страны пользуются популярностью у российских туристов.