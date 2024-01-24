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Доля зарубежных поездок в структуре авиабронирований россиян выросла на 21%

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Доля зарубежных поездок в структуре авиабронирований россиян в феврале 2024 года выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
Доля зарубежных поездок в структуре авиабронирований россиян выросла на 21%
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.

Большинство туристов (65%) по-прежнему планируют отдых в российских городах. Лидером остаётся Москва, далее следуют Сочи и Санкт-Петербург.

Из зарубежных направлений лидирует Стамбул. В список также попали Дубай, Пхукет и Бангкок.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, какие страны пользуются популярностью у российских туристов.

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