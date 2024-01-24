Специалист Арутюнов: ИИ не сможет заменить турагентов

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о роли искусственного интеллекта (ИИ) в сфере туризма. По его словам, эта технология не сможет заменить турагентов.

«Потому что это очень эмоциональный бизнес, бизнес впечатлений. Если у тебя есть свой личный турагент, мнению которого ты доверяешь, ни один сухой робот не может этого заменить. Это эмоциональные рекомендации», — заявил Арутюнов в беседе с НСН.

По его словам, робот сможет быть помощником. К примеру, отметил эксперт, ценообразование во многих компаниях давно построено на ИИ. Роботы анализируют даты с повышенным спросом, регулируют цены.

Ранее сообщалось, что в России составили рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов России по итогам 2023 года.