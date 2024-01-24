RT в Telegram
Подпишись

Специалист Арутюнов: ИИ не сможет заменить турагентов

Короткая ссылка
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал о роли искусственного интеллекта (ИИ) в сфере туризма. По его словам, эта технология не сможет заменить турагентов.
Специалист Арутюнов: ИИ не сможет заменить турагентов
  • Gettyimages.ru

«Потому что это очень эмоциональный бизнес, бизнес впечатлений. Если у тебя есть свой личный турагент, мнению которого ты доверяешь, ни один сухой робот не может этого заменить. Это эмоциональные рекомендации», — заявил Арутюнов в беседе с НСН.

По его словам, робот сможет быть помощником. К примеру, отметил эксперт, ценообразование во многих компаниях давно построено на ИИ. Роботы анализируют даты с повышенным спросом, регулируют цены.

Ранее сообщалось, что в России составили рейтинг самых привлекательных для путешествий регионов России по итогам 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить