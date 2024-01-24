Автоэксперт Шкуматов заявил, что водителю автобуса в Петербурге могло стать плохо

Автоэксперт Пётр Шкуматов прокомментировал кадры аварии с автобусом в Санкт-Петербурге.

«После изучения видео этой ужасной аварии мне кажется, что основной причиной потери управления стала не техническая неисправность, а какая-то проблема у водителя. Видно, что автобус набирал скорость, то есть водитель продолжал давить на гашетку даже после изменения траектории», — приводит слова Шкуматова Telegram-канал «Куда катимся».

По его словам, водителю могло стать плохо или он мог потерять сознание по какой-то причине.

Рейсовый автобус совершил наезд на пешеходов, находившихся на тротуаре. ДТП произошло на улице Беринга. По предварительным данным, пострадали пять человек.