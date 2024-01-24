Суд в Воронеже арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней девушки

Ленинский районный суд Воронежа принял решение отправить в СИЗО 28-летнего уроженца Махачкалы Марка Попова, обвиняемого в убийстве 17-летней девушки, тело которой было найдено возле мусорных баков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд... постановил избрать Попову Марку Павловичу... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток», — сказала судья.

Уточняется, что обвиняемый будет находиться под стражей до 22 марта 2024 года включительно.

Ранее сообщалось, что в Воронеже возле мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Позднее полиция заявила о задержании обвиняемого в убийстве.