Суд в Воронеже арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней девушки
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд... постановил избрать Попову Марку Павловичу... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток», — сказала судья.
Уточняется, что обвиняемый будет находиться под стражей до 22 марта 2024 года включительно.
Ранее сообщалось, что в Воронеже возле мусорных баков обнаружили тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.
Позднее полиция заявила о задержании обвиняемого в убийстве.