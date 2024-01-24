На северо-востоке Москвы построят многофункциональный центр

Участок Берёзовой аллеи на северо-востоке Москвы будет выставлен на торги в I квартале 2024 года. Там планируется построить многофункциональный центр.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительство.

«Победитель торгов получит право возвести многофункциональный центр площадью 1,7 тыс. кв. м и разместить в нём магазины, точки бытового обслуживания, автомастерские и автомойки», — заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Рядом с участком расположены жилые дома и электродепо «Владыкино».

Договор об аренде подпишут на четыре года десять месяцев.

Ранее сообщалось, что ставропольские МФЦ приняли более 2 млн обращений жителей в 2023 году.