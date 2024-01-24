RT в Telegram
Подпишись

На северо-востоке Москвы построят многофункциональный центр

Короткая ссылка
Участок Берёзовой аллеи на северо-востоке Москвы будет выставлен на торги в I квартале 2024 года. Там планируется построить многофункциональный центр.
На северо-востоке Москвы построят многофункциональный центр
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительство.

«Победитель торгов получит право возвести многофункциональный центр площадью 1,7 тыс. кв. м и разместить в нём магазины, точки бытового обслуживания, автомастерские и автомойки», — заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Рядом с участком расположены жилые дома и электродепо «Владыкино».

Договор об аренде подпишут на четыре года десять месяцев.

Ранее сообщалось, что ставропольские МФЦ приняли более 2 млн обращений жителей в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить