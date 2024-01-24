На Кубани возбудили дело против пенсионерки за попытку утопить трёх щенков
- РИА Новости
Уточняется, что подозреваемая пыталась утопить трёх щенков в озере на территории Центрального парка. Она предварительно посадила животных в коробку, обмотала её скотчем и бросила в воду.
«В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК России «Жестокое обращение с животными». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что противоправные действия женщины заметили местные жительницы, которые и спасли щенков. Произошедшее было снято на видео.
Ранее полиция возбудила уголовное дело против жителя Читы за убийство бездомного пса.