На Кубани возбудили дело против пенсионерки за попытку утопить трёх щенков

В ГУ МВД Краснодарского края заявили о возбуждении уголовного дела в отношении 69-летней жительницы Абинска за попытку утопить трёх щенков в озере.

Уточняется, что подозреваемая пыталась утопить трёх щенков в озере на территории Центрального парка. Она предварительно посадила животных в коробку, обмотала её скотчем и бросила в воду.

«В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК России «Жестокое обращение с животными». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что противоправные действия женщины заметили местные жительницы, которые и спасли щенков. Произошедшее было снято на видео.

Ранее полиция возбудила уголовное дело против жителя Читы за убийство бездомного пса.