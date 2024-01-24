Строительство электродепо «Южное» в Москве завершат в 2024 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство электродепо «Южное» Замоскворецкой линии метро должны завершить в 2024 году.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как отметил Собянин в ходе осмотра работ на объекте, депо строят в стыке с действующим вагоноремонтным заводом «Братеево». Таким образом, появится крупнейший в столице и стране комплекс по эксплуатации вагонов метро.

«Ввод нового депо позволит активнее заменять подвижной состав... в течение четырёх лет мы практически полностью заменим подвижной состав на новые поезда «Москва-2020» и следующее поколение вагонов», — сказал мэр.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Утро.ру», Сергей Собянин подвёл итоги работы общественного транспорта в новогодние и рождественские праздники. Пассажиры совершили 63,5 млн поездок.