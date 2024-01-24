Больницы Подмосковья получили 39 санитарных автомобилей в 2023 году

Первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова заявила, что в 2023 году в регион поступило 39 санитарных автомобилей.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

«Мы уделяем большое внимание развитию паллиативной и неотложной помощи в регионе. Поэтому продолжаем оснащать медицинские организации Подмосковья санитарным автотранспортом. В 2023 году на эти цели было направлено более 70 млн рублей. Всего было поставлено 22 «неотложки» и 17 паллиативных автомобилей», — сказала Стригункова.

Как отметили в областном Минздраве, транспорт выделили в больницы Химок, Балашихи, Луховиц, Можайска, Мытищ, Орехово-Зуева, Солнечногорска, Подольска, Раменского, Сергиева Посада, Шатуры, Пушкино, Одинцова и в детский хоспис Московской области.

Ранее сообщалось, что в больницы Кузбасса поступила новая медтехника на 24 млн рублей.