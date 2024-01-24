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Подмосковье приняло 23 миллиона туристов в 2023 году

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина заявила, что в 2023 году регион посетили более 23 млн человек.
Подмосковье приняло 23 миллиона туристов в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

«Самыми популярными направлениями стали Сергиев Посад, Коломна, Одинцово, Серпухов, Истра и Дмитров. Во многом привлекательность Подмосковья для туристов обусловлена насыщенной культурно-развлекательной программой», — сказала Каклюгина.

Она также отметила, что в 2023 году в области состоялись 30 праздничных и культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 300 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что турпоток в Ульяновскую область вырос на 16% в 2023 году.

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