В Москве в Северном Бутове началась отделка фасада культурно-досугового центра
Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Как отметил чиновник, общая готовность объекта превышает 50%.
В культурно-досуговом центре обустроят зрелищную, клубную и административную зоны.
«Здание запроектировано таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало никаких помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», — сказал Загрутдинов.
Также вокруг КДЦ благоустроят общественное пространство.
Ранее сообщалось, что в десяти районах Москвы реорганизуют участки по программе КРТ.