В Москве в Северном Бутове началась отделка фасада культурно-досугового центра

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о начале отделки фасада здания культурно-досугового центра (КДЦ) в районе Северное Бутово на юго-западе столицы.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил чиновник, общая готовность объекта превышает 50%.

В культурно-досуговом центре обустроят зрелищную, клубную и административную зоны.

«Здание запроектировано таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий не создавало никаких помех для полноценного функционирования кружков и творческих студий», — сказал Загрутдинов.

Также вокруг КДЦ благоустроят общественное пространство.

Ранее сообщалось, что в десяти районах Москвы реорганизуют участки по программе КРТ.