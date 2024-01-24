Сенатор Бондарев: экипаж Ил-76 перед крушением сообщил о внешнем воздействии
Об этом он сказал в эфире телеканала «Вместе РФ».
«Экипаж приложил максимум усилий, и самолёт упал на окраине (города), а не на жилые кварталы, что говорит о мастерстве пилотов», — заявил он. Его слова приводит РИА Новости.
По словам Бондарева, у него нет никаких сомнений, что самолёт был сбит.
Ранее украинские СМИ стали массово удалять материалы о том, что упавший в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит украинскими силами ПВО.