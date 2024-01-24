В десяти районах Москвы реорганизуют участки по программе КРТ

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о предстоящей реорганизации участков по программе комплексного развития территорий (КРТ) в десяти районах столицы.

Об этом сообщает НСН.

«Инвесторы и правообладатели земельных участков и объектов недвижимости реализуют 25 проектов комплексного развития территорий общей площадью 492,82 га. По ним предусмотрено строительство свыше 9,3 млн кв. м недвижимости», — сказал Ефимов.

Он также отметил, что инвестиции данных проектов оцениваются в три триллиона рублей, а бюджетный эффект составит около триллиона рублей.

В свою очередь, глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участках бывших промзон возведут более 5,3 млн кв. м жилья, более 1,5 млн кв. м высокотехнологичных производств и около 2,5 млн кв. м общественно-деловых и социальных объектов.

Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающих территорий и улично-дорожных сетей.

Ранее в Москве рассказали о новом продукте для спонсирования проектов КРТ.