В десяти районах Москвы реорганизуют участки по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Инвесторы и правообладатели земельных участков и объектов недвижимости реализуют 25 проектов комплексного развития территорий общей площадью 492,82 га. По ним предусмотрено строительство свыше 9,3 млн кв. м недвижимости», — сказал Ефимов.
Он также отметил, что инвестиции данных проектов оцениваются в три триллиона рублей, а бюджетный эффект составит около триллиона рублей.
В свою очередь, глава Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на участках бывших промзон возведут более 5,3 млн кв. м жилья, более 1,5 млн кв. м высокотехнологичных производств и около 2,5 млн кв. м общественно-деловых и социальных объектов.
Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающих территорий и улично-дорожных сетей.
Ранее в Москве рассказали о новом продукте для спонсирования проектов КРТ.