В Москве задержаны подозреваемые в покушении на организацию убийства по найму

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что в Москве были задержаны две женщины, которые подозреваются в покушении на организацию убийства по найму.

«По предварительной информации, одна из злоумышленниц из корыстных побуждений пыталась расправиться со своим сыном. Женщина попросила подругу найти исполнителя преступления, обещав заплатить миллион рублей», — приводит слова Волк «МВД МЕДИА».

О данных планах стало известно сотрудникам правоохранительных органов, и они инсценировали убийство. После полицейские предоставили заказчице фото мужчины с гримом, имитирующим огнестрельное ранение.

«Получив фотографии, подтверждающие исполнение преступления, посредница передала исполнителю половину оговорённой суммы. Обе женщины были задержаны», — отмечается в заявлении.

Ранее полиция Гурьевска Калининградской области взялась за расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 65-летнего мужчины без определённого места жительства, который выдал себя за киллера и вымогал у приютившей его пенсионерки деньги за отказ от «контракта».