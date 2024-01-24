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Московские компании заключили 2,5 тысячи международных контрактов в сфере туризма

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в 2023 году представители туристической индустрии столицы заключили 2,5 тысячи международных контрактов.
Московские компании заключили 2,5 тысячи международных контрактов в сфере туризма
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«В рамках бизнес-миссий туристический потенциал Москвы презентовали в 14 городах мира. В их числе китайские Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, индийские Мумбаи и Калькутта, малайзийский Куала-Лумпур. Впервые отраслевые компании города вышли на рынки Бахрейна, Катара и Ирана», — сказала Сергунина.

Также она отметила, что в 2023 году на 50% увеличилось количество встреч с участием представителей гостиниц, туроператоров, агентств и профильных ведомств.

«При подготовке презентаций учитывались особенности каждого региона и портрет местного туриста», — добавила заммэра.

Ранее сообщалось, что «Календарь путешествий» добавили в интернет-издание «Russpass-журнал».

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