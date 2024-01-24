Голосовой помощник в контакт-центре Москвы стал отвечать ещё на 100 вопросов
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Голосовой помощник на городских горячих линиях умеет вести диалог уже по 400 тематикам и обрабатывает почти половину поступающих в контакт-центр звонков», — сказал Савицкий.
Электронный консультант помогает гражданам оформить или заменить водительские права, узнать о начислениях в едином платёжном документе, сформировать заявку на устранение неполадок по части ЖКХ, а также предоставит информацию о контактах Социального фонда России и Мосэнергосбыта.
Ранее сообщалось, что большинство россиян не замечают отличий между голосом человека и робота.