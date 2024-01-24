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Голосовой помощник в контакт-центре Москвы стал отвечать ещё на 100 вопросов

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Руководитель московского общегородского контакт-центра Андрей Савицкий заявил, что искусственный интеллект в контакт-центре научился отвечать ещё на 100 новых вопросов.
Голосовой помощник в контакт-центре Москвы стал отвечать ещё на 100 вопросов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Голосовой помощник на городских горячих линиях умеет вести диалог уже по 400 тематикам и обрабатывает почти половину поступающих в контакт-центр звонков», — сказал Савицкий.

Электронный консультант помогает гражданам оформить или заменить водительские права, узнать о начислениях в едином платёжном документе, сформировать заявку на устранение неполадок по части ЖКХ, а также предоставит информацию о контактах Социального фонда России и Мосэнергосбыта.

Ранее сообщалось, что большинство россиян не замечают отличий между голосом человека и робота.

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