Песков: в российском обществе есть определённый иммунитет к незаконным действиям
- РИА Новости
Так Песков ответил на вопрос, есть ли у Кремля опасения в связи с попытками призыва к несанкционированным протестам в Якутии.
«Безусловно, определённый иммунитет есть, кроме того, когда речь идёт о каких-то незаконных действиях», — сказал Песков.
Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов чётко выполняют свои функции.
Ранее в МВД России по Якутии сообщили, что между 18-летним подозреваемым и 23-летним мужчиной произошёл конфликт на бытовой почве в местном клубе.
Позже один из участников конфликта приехал домой к подозреваемому вместе со своими знакомыми. На месте инцидента трое участников получили ножевые ранения. 26-летний мужчина скончался в больнице.
Участники конфликта задержаны.
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти выяснят все обстоятельства получения гражданства России главным подозреваемым в убийстве, который «родом из Таджикистана».
Николаев также призвал жителей не поддаваться на провокации.