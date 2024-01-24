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Песков: в российском обществе есть определённый иммунитет к незаконным действиям

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в российском обществе существует определённый иммунитет к незаконным действиям.
Песков: в российском обществе есть определённый иммунитет к незаконным действиям
  • РИА Новости

Так Песков ответил на вопрос, есть ли у Кремля опасения в связи с попытками призыва к несанкционированным протестам в Якутии.

«Безусловно, определённый иммунитет есть, кроме того, когда речь идёт о каких-то незаконных действиях», — сказал Песков.

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов чётко выполняют свои функции.

Ранее в МВД России по Якутии сообщили, что между 18-летним подозреваемым и 23-летним мужчиной произошёл конфликт на бытовой почве в местном клубе.

Позже один из участников конфликта приехал домой к подозреваемому вместе со своими знакомыми. На месте инцидента трое участников получили ножевые ранения. 26-летний мужчина скончался в больнице.

Участники конфликта задержаны.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти выяснят все обстоятельства получения гражданства России главным подозреваемым в убийстве, который «родом из Таджикистана». 

Николаев также призвал жителей не поддаваться на провокации.

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