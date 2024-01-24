Песков: Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина на выборах

Кремль не рассматривает депутата из Подмосковья Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нисколько. Мы не рассматриваем его (Надеждина. — RT) как соперника», — сказал он.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что на выборах президента ожидаются наблюдатели из 13—14 международных организаций.

Кроме того, заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев сообщил, что видеонаблюдение на выборах президента 2024 года будет организовано во всех 89 российских регионах.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб кандидата в президенты России на выборах 2024 года Владимира Путина за период с 23 декабря по 22 января собрал в десять раз больше подписей избирателей, чем необходимые 300 тыс.

Выборы президента России будут трёхдневными, они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В настоящее время на пост президента России претендуют 11 человек. Центризбирком России зарегистрировал уже трёх кандидатов: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку они представляют парламентские партии, то для их регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не нужно.

Претенденты в кандидаты на пост президента от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов — должны предоставить не менее 100 тыс. подписей до 31 января.

Самовыдвиженцы — Владимир Путин, Рада Русских и Анатолий Баташев — должны собрать не менее 300 тыс. подписей.