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СК: в Москве группа молодых людей избила подростков около торгового центра

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Группа молодых людей 19 января избила подростков около торгового центра в Москве.
СК: в Москве группа молодых людей избила подростков около торгового центра
  • РИА Новости

Об этом информирует Главное следственное управление СК России по столице.

По данным следствия, молодые люди избили незнакомых подростков около торгового центра на Щёлковском шоссе. Двум пострадавшим оказана медпомощь.

Задержаны четыре человека, один из них несовершеннолетний. Во время допроса они признали вину, им предъявили обвинение.

«Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении фигурантов меры пресечения, связанной с лишением свободы», — сообщает ведомство.

В настоящее время расследуется уголовное дело.

20 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту совершения группой подростков противоправных действий в отношении школьника в Челябинской области.

Кроме того, он попросил возбудить уголовное дело после нападения двоих студентов из Египта на мужчину в Перми.

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