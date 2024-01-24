Офтальмолог Попов заявил о более раннем проявлении ряда возрастных заболеваний

Врач-офтальмохирург «СМ-Клиники» Станислав Попов рассказал о тенденции к более раннему проявлению ряда возрастных заболеваний глаз.

«Одним из таких заболеваний является возрастная дальнозоркость (пресбиопия). Это заболевание связано с ослаблением аккомодации и способности глаз чётко видеть изображения вблизи», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, это заболевание вызвано снижением эластичности хрусталика, его уплотнением. От этого внутриглазным мышцам становится труднее фокусироваться на близко расположенных предметах.

Также среди «молодеющих» заболеваний Попов отметил возрастную дистрофию сетчатки, катаракту и глаукому.

Последняя, по мнению специалиста, опасна тем, что протекает незаметно и долгое время может никак не проявлять себя.

«Диагностика глаукомы на ранней стадии значительно снижает риски полной слепоты. Лечение заболевания начинается с подбора препаратов для закапывания в глаза каждый день. Это принципиально важно: пропускать закапывания капель нельзя. Также необходимо проходить осмотр у офтальмолога каждые три месяца для контроля внутриглазного давления. В ситуации, когда давление не удаётся удержать при помощи капель, приходится прибегать к использованию хирургии», — заключил офтальмолог.

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