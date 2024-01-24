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Педиатр Портняга рассказала, как часто дети могут болеть в течение года

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Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей Екатерина Портняга рассказала, какая частота заболеваний в год является нормой для детей.
Педиатр Портняга рассказала, как часто дети могут болеть в течение года
  • Gettyimages.ru

«Для маленьких детей в течение года вполне нормально переносить немало ОРИ или желудочно-кишечных расстройств. Число обычных заболеваний, которыми может переболеть ребёнок, значительно выше, чем у взрослых», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, дети могут простужаться до восьми раз в год, и это только в холодный период.

В то же время врач рекомендовала не дожидаться осложнений, так как под обычной простудой могут скрываться хронический тонзиллит, аденоидит, бронхиальная астма или аллергические заболевания.

«Для выявления причин частой заболеваемости у ребёнка для начала необходимо обратиться к педиатру. При необходимости могут потребоваться консультации и других специалистов, в том числе и детского аллерголога-иммунолога, детского отоларинголога, гастроэнтеролога. Кроме того, для выявления причины частых болезней важна комплексная диагностика», — заключила Портняга.

Ранее заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы (РДКБ), филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Александр Саутенко перечислил признаки, свидетельствующие о переохлаждении у ребёнка.

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