В МВД предупредили об ответственности за сбор данных по заданию иностранной разведки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк, комментируя информацию RT о том, как украинские спецслужбы через Telegram-каналы вовлекают россиян в разведывательную деятельность в России, предупредила об ответственности за сбор данных по заданию иностранной разведки.

Об этом она написала в личном Telegram-канале.

«Обращаем внимание, что действия, направленные на сбор и передачу по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности Российской Федерации в соответствии со статьей 276 УК РФ квалифицируются как шпионаж, за который предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 20 лет лишения свободы», — отметила Волк.

Ранее RT писал о новой схеме вербовки российских граждан с использованием Telegram, которую начали применять спецслужбы Украины.

Ресурсы маскируются под OSINT-проекты, в основе которых лежит концепция сбора данных из открытых источников для «расследований», и становятся ловушкой для любознательной молодёжи.

Используя методики «геймификации», Киев проводит операции по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале.