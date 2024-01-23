В МВД предупредили об ответственности за сбор данных по заданию иностранной разведки
- Gettyimages.ru
- © Jelena Stanojkovic
Об этом она написала в личном Telegram-канале.
«Обращаем внимание, что действия, направленные на сбор и передачу по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, сведений для использования их против безопасности Российской Федерации в соответствии со статьей 276 УК РФ квалифицируются как шпионаж, за который предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от 10 до 20 лет лишения свободы», — отметила Волк.
Ранее RT писал о новой схеме вербовки российских граждан с использованием Telegram, которую начали применять спецслужбы Украины.
Ресурсы маскируются под OSINT-проекты, в основе которых лежит концепция сбора данных из открытых источников для «расследований», и становятся ловушкой для любознательной молодёжи.
Используя методики «геймификации», Киев проводит операции по сбору чувствительной информации о российском оборонном потенциале.