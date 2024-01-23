В Тюменской области пройдут мероприятия к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
В области проживают 54 ветерана Великой Отечественной войны, которые имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда» и медаль «За оборону Ленинграда».
Во всех муниципальных образованиях состоятся вручения почётных знаков «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
Ранее в Выборге рассказали о мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда.