В Тюменской области пройдут мероприятия к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда

В Тюменской области пройдут мероприятия, посвящённые 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

В области проживают 54 ветерана Великой Отечественной войны, которые имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда» и медаль «За оборону Ленинграда».

Во всех муниципальных образованиях состоятся вручения почётных знаков «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

Ранее в Выборге рассказали о мероприятиях ко Дню снятия блокады Ленинграда.