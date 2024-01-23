Депутат Стенякина: данные о гумпомощи на свалке в ДНР передали правоохранителям
- globallookpress.com
- © Vladimir Baranov
Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
«В ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь», — цитирует её РИА Новости.
Ранее волонтёр Александр Закутний сообщил об обнаружении партии гуманитарной помощи для военных на свалке в Амвросиевке — городе у границы ДНР с Ростовской областью. По его словам, среди мусора были самодельные носилки, куртки, медикаменты и письма для российских военных.