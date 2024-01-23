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В Крыму прокомментировали попадание региона в топ национального туррейтинга

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал попадание республики в первую пятёрку национального туристического рейтинга регионов.
В Крыму прокомментировали попадание региона в топ национального туррейтинга
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«По итогам 2023 года Республика Крым вновь вошла в первую пятёрку («Лидеры») национального туристического рейтинга регионов вместе с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом», — заявил Аксёнов.

По его словам, оценивался уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли, её вклад в экономику региона, туристская уникальность и привлекательность субъекта, продвижение туристического потенциала в информационном пространстве, турпоток.

Аксёнов выразил благодарность республиканскому Министерству курортов и туризма и всем тем, кто эффективно работает.

Ранее вице-президент корпорации «Синергия» Алихан Хашиев рассказал о популярном виде туристического отдыха — глэмпинге.

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