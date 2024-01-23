В Крыму прокомментировали попадание региона в топ национального туррейтинга

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал попадание республики в первую пятёрку национального туристического рейтинга регионов.

Об этом сообщает «Крым 24».

«По итогам 2023 года Республика Крым вновь вошла в первую пятёрку («Лидеры») национального туристического рейтинга регионов вместе с Москвой, Московской областью, Краснодарским краем и Санкт-Петербургом», — заявил Аксёнов.

По его словам, оценивался уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли, её вклад в экономику региона, туристская уникальность и привлекательность субъекта, продвижение туристического потенциала в информационном пространстве, турпоток.

Аксёнов выразил благодарность республиканскому Министерству курортов и туризма и всем тем, кто эффективно работает.

Ранее вице-президент корпорации «Синергия» Алихан Хашиев рассказал о популярном виде туристического отдыха — глэмпинге.