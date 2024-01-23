В Нижегородской области на 27% выросло производство автокомпонентов в 2023 году

В Нижегородской области на 27% выросло производство автокомпонентов за январь — ноябрь 2023 года.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал заместителя губернатора Егора Полякова.

Индекс производства вышел в положительную зону во второй половине прошлого года, что связано с ростом производства электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств (+43,7%) и комплектующих принадлежностей (+20,7%).

Развитию отрасли поспособствует реализация ряда инвестиционных и импортозамещающих проектов.

Ранее сообщалось, что численность работников автозавода Lada Ижевск планируют увеличить в два раза к маю 2024 года — с 1,5 тыс. до 3 тыс. человек в связи с запуском производства Lada e-Largus.