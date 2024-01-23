HR-специалист Консманова дала советы по общению с конфликтными коллегами

HR-эксперт, карьерный консультант Мария Консманова дала рекомендации, как общаться и взаимодействовать с конфликтными коллегами.

«Осознание собственных границ и умение сообщить об их нарушении предотвращает профессиональное выгорание и позволяет избежать конфликтов с коллегами и начальством», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Консманова посоветовала при общении с враждебным коллегой увеличивать дистанцию, сбавлять темп общения, реагировать на любой негатив с улыбкой, симпатизировать «врагу» и, главное, сосредотачиваться на себе.

Ранее ведущий эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Инна Милюкова дала рекомендации, как сохранить мотивацию при поиске работы.