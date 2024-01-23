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Во Владивостоке рассказали о программе мероприятий в честь Дня студента

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Во Владивостоке запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню студента. Город отметит праздник 25 января в статусе «Молодёжной столицы России».
Во Владивостоке рассказали о программе мероприятий в честь Дня студента
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию.

Например, во Владивостокском государственном университете состоится интерактивная просветительская программа «Обоз Ломоносова» и интеллектуальный турнир.

В Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом колледже пройдёт студенческий бал, в Морском государственном университете имени адмирала Невельского — встреча с наставниками-выпускниками университета.

Кроме того, запланирована «Ночь студенческого спорта».

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге состоится большой студенческий бал.

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