Во Владивостоке рассказали о программе мероприятий в честь Дня студента
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на городскую администрацию.
Например, во Владивостокском государственном университете состоится интерактивная просветительская программа «Обоз Ломоносова» и интеллектуальный турнир.
В Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом колледже пройдёт студенческий бал, в Морском государственном университете имени адмирала Невельского — встреча с наставниками-выпускниками университета.
Кроме того, запланирована «Ночь студенческого спорта».
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге состоится большой студенческий бал.